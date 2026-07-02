Fudbalska reprezentacija Portugalije u Torontu igra veliki derbi protiv Hrvatske za plasman u osminu finala. Ovaj duel za njih ima nezamislivu, bolnu težinu.

Prva godišnjica smrti bivšeg asa Liverpula i nacionalnog tima potpuno je slomila portugalske fudbalere, koji ne kriju da u meč ulaze sa ogromnim emotivnim nabojem. Pred sam početak izašli su emotivni detalji koji pokazuju da sećanje na nastradalog napadača i dalje živi u svlačionici.

Čitav portugalski tim od samog početka turnira nosi specijalne narukvice sa Žotinim imenom, odajući tako počast bivšem saigraču. Selektor Roberto Martinez, koji je Žotu opisao kao “naše svetlo”, otišao je korak dalje i zvanično ga imenovao za počasnog člana reprezentacije na ovom šampionatu.

-Mislim da imamo ljudsku i profesionalnu obavezu da odamo počast Diogu Žoti. Verujem da je ovo pravi trenutak da cenimo sve što smo izgradili u ovom timu, jer je sve zapravo počelo sa njim - izjavio je emotivni Martinez.

Žota je u dresu sa državnim grbom odigrao 49 utakmica i postigao 14 golova. Zbog teške povrede lista svojevremeno je propustio Svetsko prvenstvo 2018. godine, a nema nikakve sumnje da bi i sada bio jedna od glavnih udarnih igala tima da se nije dogodila strašna tragedija.

Zašto je ova utakmica posebna? Jer se igra na godišnjicu kada je sjajni as stradao...