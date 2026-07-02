Kodi Miler Mekintajer je novi igrač Olimpijakosa!

Potpisao je ugovor sa crveno-belima i biće jedna od glavnih opacija trenera Jorgosa Barcokasa.

Čekala se potvrda na dolazak 191 cm visokog plejmejkera u redove šampiona Evrope, koji je sada ozvaničio da je potpisao trogodišnji ugovor sa Amerikancem koji igra u reprezentaciji Bugarske kao naturalizovani igrač.

U Evroligi je prosečno beležio 12,6 poena, 4,5 skokova, 7,4 asistencije i 1 ukradenu loptu po utakmici. U ABA ligi je prosečno beležio 10,4 poena, 2,6 skokova, 5 asistencija i 0,8 ukradenih lopti po utakmici.