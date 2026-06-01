Posle dve godine u dresu Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer se oprostio od crveno-belih.

- Danas, svoj rođendan posvećujem vama – Crvenoj zvezdi, Srbiji i porodicama širom Balkana. Hvala vam što ste me prihvatili baš onakvog kakav jesam. Negde tokom ove godine, nešto se promenilo između nas. Počeli smo više da verujemo jedni drugima. Naučili smo kako da se volimo glasnije - počeo je Kodi i nastavio:

- Hvala ti, Kaliniću, što si me uzeo pod svoje kao svog nezvaničnog studenta srpske istorije. Nedostajaće mi naši razgovori, i moja beskrajna pitanja o Otomanskom carstvu. Između učenja vaše istorije, obroka u lokalnim restoranima, razgovora sa navijačima nakon utakmica i viđanja dece koja su se svakog dana pojavljivala na treninzima, nešto se u meni probudilo. Učinili ste da poželim da vam dam sve što imam.

- Naučili ste me nečemu o meni samom. Upoznavanje vaših mana pomoglo mi je da prihvatim sopstvene. To što sam naučio da vas volim otvorenije, naučilo me je da više volim i delove sebe.

Bilo je trenutaka kada sam mislio da se moj žar gasi, ali vi ste ga potpuno ponovo zapalili. I nadam se da sam vam tokom ove dve godine i ja nešto uzvratio. Bez obzira na to kuda me život odvede, Srbija će se uvek osećati kao dom.

Dalje je nastavio:

- Mnogi od vas su mi otvorili svoje domove i porodice. Mom najboljem prijatelju ovde — znaš ko si. Ti i tvoja porodica ste me izneli kroz više toga nego što ćete ikada znati. Zbog toga, uvek ćemo biti porodica. I navijačima: hvala vam. Kroz svaki uspon i pad, nikada nismo potpuno okrenuli leđa jedni drugima. Ljubav nije zamišljena da bude savršena, za nju se treba boriti. Ovo nije zbogom. Samo je… vidimo se kasnije. Zauvek vaš Vuk - napisao je Miler-Mekintajer na Instagramu.

Njegov sledeći klub biće Olimpijakos...