Košarkaši subotičkog Spartaka pobedili su FMP rezultatom 76:73 u finalu F4 turnira i postali šampioni Srbije.

Posle produžetka je Spartak pobedio FMP i osvojio pehar, a nakon utakmice dogodila se bizarna situacija.

Nagrada za MVP finala dodeljena je igraču poraženog tima – Filipu Barni iz FMP.

Barna je finale završio sa 27 poena, 8 skokova, 2 asistencije i 6 izgubljenih lopti i bio najefikasniji pojedinac.

U redovima šampiona, Spartaka, sa 25 poena izdvojio se Olivije Henlan, koji je imao i 6 skokova, 3 izgubljene i 1 ukradenu loptu.