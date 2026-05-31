Predvođeni Viktorom Vembanjamom, Sparsi su u sedmoj utakmici pobedili Oklahomu rezultatom 111:103 i za titulu će se boriti sa Njujork Niksima, koji su bili bolji od Klivlenda.

Francuski superstar je odigrao još jedan sjajan meč u kom je postigao 22 poena, uz 7 skokova i dve asistencije. Imao je popularni Vembi veliku pomoć saigrača. Džulijan Šempeni je postigao 20 poena uz šest skokova, Stefon Kasl je imao 16 poena uz po šest skokova i asistencija, Dieron Foks je ubacio 15, uz 5 asistencija, a dvocifreni su bili i Harper, Džonson i Vasel.

Kod Oklahome je najbolji bio Šej Gildžus Aleksander sa 35 poena, 4 skoka i 9 asistencija.

San Antonio je brzo došao do 14 poena prednosti, ali se Oklahoma nije predavala i brzo je istopila tu razliku. U trećoj deonici ista priča. Sparsi su se odlepili, ali se Tander opet vratio, da bi potom gosti u poslednjem kvartalu prelomili meč i došli do velike pobede.

Prva utakmica finala je na programu 4. juna od 02.30.