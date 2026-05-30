Bajern je na domaćem terenu savladao Bon rezultatom 83:78.

Aktuelni šampion Nemačke je poveo 1-0 u seriji koja se igra na tri pobede.

Najefikasniji u redovima Bajerna bili su krilni centar Oskar da Silva sa 13 poena i 5 skokova i bekovi Andreas Obst i Zejvijer Ratan-Mejs sa po 11 poena.

Blistavu partiju pružio je plejmejker Nenad „Neno“ Dimitrijević.

Reprezentativac Severne Makedonije je utakmicu završio sa 10 poena, uz samo jedan promašaj i čak 14 asistencija – bez izgubljene lopte.

Srpski košarkaš Vladimić Lučić imao je učinak od 9 poena i 4 skoka, dok je skok više imao centar Venijen Gejbrijel.

Bivši reprezentativac Srbije Stefan Jović nije deo sastava kluba iz Minhena.

U poraženom timu briljirao je Džoel Aminu sa 23 poena.