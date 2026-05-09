Vladimir Lučić ove sezone nije u prvom planu kod Dejana Stankovića.

Iako je pružio neke odlične partije u dresu Crvene zvezde, a dobio je šansu u Evropi početkom prolećnog dela, nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u timu.

Ofanzivac je ove takmičarske godine odigrao 27 utakmica, ali je na terenu proveo svega 1.108 minuta i za to vreme je postigao dva gola uz četiri asistencije. Uprkos, skromnoj ulozi, privukao je pažnju dva ruska kluba.

Kako otkriva Maxbet Sport, Baltika iz Kaljiningrada i Krila Sovijetov iz Samare ozbiljno razmišljaju o Vladimiru Lučiću. Oba kluba žele da dovedu kreatora igre koji će napadače spojiti sa golom i nije preskup. Lučić se savršeno uklapa u taj profil.

On sigurno neće biti u Stankovićevim planovima na početku naredne sezone. Ugovor mu važi do leta 2027. godine i deluje da je došlo vreme za promenu sredine. Ponude se još uvek „pakuju“. Oba kluba na listi želja imaju nekoliko imena. Konkretniji potezi se očekuju tek po završetku Premijer lige Rusije, a to je za sedam dana.

Ostaje da se vidi kakva će biti odluka Rusa, ali i Lučića i Zvezde.