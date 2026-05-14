Finale Kupa bilo je više nego ludo.

-Što se tiče suđenja, mislim da svako na ovom stadionu nije mogao da ne primeti o čemu se ovde radi. Bili smo potkradani od prvog do zadnjeg minuta. I pravim zvezdašima je neugodno što je to tako - rekao je trener Tanjga vidno nezadovljan.

Ipak, sudijski ekspert Zdravko Jokić je za TV Arena Sport pohvalio Pavla Ilića za koga je rekao da je dobro vodio izazovan meč, posebno uzevši u obzir sve okolnosti koje su prethodile duelu.

Od starta ga u Vojvodini nisu hteli, onda je meč kasnio zbog tuče navijača, a na kraju je završen i tučom igrača dva tima.

-Sudije su imale ozbiljne izazove i pre nego što je počela utakmica. Njegovo određivanje (Pavla Ilića, prim. aut.) za utakmicu izazvalo je reakciju Vojvodine, tako sam bar čitao. Onda odlaganje početka utakmice kada su psihički i fizički bili spremni. Ono što je za njega bio najveći izazov je ta atmosfera u smislu borbenosti, duela i nervoze - i dobre utakmice. Posebno u prvom poluvremenu - rekao je Jokić na TV Arena Sport.

Nastavio je u istom ritmu.

-Svaka njegova greška bi mogla da izazove reakciju kod klubova. U jednom trenutku kada se to desilo, kada su mogli da pokvare atmosferu, okupio je igrače i na jedan energičan način ih upozorio da tako ne može. Držao je utakmicu u svojim rukama, kontrolisao, trčao, na kraju imamo dve donekle sporne situacije pod znakom navoda. Dobro je sudio, trčao je mnogo, trudio se... Imao je nesreću da je morao da da dosta žutih kartona, da su klupe ili klupa reagovale, da je to imao pod kontrolom. Puno posla, puno aktivnosti i koncentracije i mislim da je dobro sudio.

Zdravko Jokić izdvojio je tri situacije sa utakmice koje je prokomentarisao i za sve tri je rekao da je Pavle Ilić dobro postupio i da nije bilo nikakve greške

-Karton za Vukana Savićevića iz 15. minuta zbog starta nad Milošem Veljkovićem: "Sigurno je zaslužio Savićević žuti karton, neko bi rekao možda i da je za strožu. Bilo je brzine u oba starta i klizanja. Dobra odluka".

-Gol za Zvezdu preko Rodrigaa u 93. minutu: "Šta je ovde bitno - kada je lopta upućena - Seol nije bio u ofsajdu. Lopta je odbijena od igrača Vojvodine i to nije ofsajd, nemam utisak da je igrač Zvezde Enem zakačio loptu. Ovde je bitno da u momentu upućivanja dugačke lopte igrač nije bio u ofsajd položaju.

-Karton za Duartea zbog starta nad Sukačevim u 120. minutu: "Duarte ide da izbije loptu malo jače, ali ne može da se zaustavi i nije video igrača koji mu je došao. Nije krenuo đonom prema Sukačevu, mislim da ga je udario kolenom, nije mogao da se zaustavi. To je takva situacija da se nesreća dogodila, sudija je dao žuti karton da umiri i jednu i drugu stvar. Može da prođe i bez žutog kartona, nije mogao da se zaustavi, na kraju dobro da je i dao taj žuti jer je smirio ekipe. Sukačev nije ni trebalo da ostane na meču posle toga, ali je brzo bio kraj.