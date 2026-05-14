Marko Arnautović nije mogao da gleda.

Jedan od najiskusnijih igrača crveno-belih nije mogao da šutira penal jer ga je Dejan Stanković ranije izveo iz igre. Teško mu je palo dok je tenzija bila na vrhuncu, nije mogao ni da gleda sve to, pa su ga tako kamere snimile u jednom momentu.

Nalazio se na drugoj strani terena i šetao je, dramatična dešavanja na meču uticala su i na njega.

Ali, kada je Mateuš odbranio penal za pehar Marko je među prvima otrčao do tribine sa najvatrenijim navijačima i poklonio im dres. Inače, on je dao gol za 2:1 koji je vratio nadu ekipi da može do preokreta.

Šta je Stanković rekao posle meča?

Trener Crvene zvezde bio je zadovoljan što je njegov tim došao do novog pehara.

-Ne bih se složio da ekipa nije ličila na sebe. Imali smo dve-tri šanse, stativu i odbranu golmana. Razumem momke, dali su mi sve večeras. Osećam zahvalnost igrača i navijača, zahvalan sam svima. Popeo sam se gore, ovu emociju može samo Zvezda da ti pruži - rekao je Stanković.

Jedan detalj je posebno istakao.

-Prošla mi je kroz glavu utakmica Inter – Sijena kod kuće, kada je Murinjo poslao Samjuela na teren, koji je dao sjajan gol za 4:3. Na poluvremenu sam poslao Rodrigaa na zagrevanje, a na 1:2 sam znao da ulazi u igru. Da nismo dobili, pitali biste me da li sam lud. Ali nisam, verujte mi - znao sam tačno šta radim. Dosta momaka je bilo povređeno, neki su bili neupotrebljivi. Malo nas je iscrpela utakmica, evo, vidite i po glasu. Lepo smo se potrošili.