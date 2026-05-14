Trener Zvezde Dejan Stanković govorio je iskreno posle meča.

-Ne bih se složio da ekipa nije ličila na sebe. Imali smo dve-tri šanse, stativu i odbranu golmana. Razumem momke, dali su mi sve večeras. Osećam zahvalnost igrača i navijača, zahvalan sam svima. Popeo sam se gore, ovu emociju može samo Zvezda da ti pruži - rekao je Stanković.

Ubacivanje Rodrigaa na mesto napadača „pozajmio“ je od svog najdražeg učitelja, Žozea Murinja.

-Prošla mi je kroz glavu utakmica Inter – Sijena kod kuće, kada je Murinjo poslao Samjuela na teren, koji je dao sjajan gol za 4:3. Na poluvremenu sam poslao Rodrigaa na zagrevanje, a na 1:2 sam znao da ulazi u igru. Da nismo dobili, pitali biste me da li sam lud. Ali nisam, verujte mi - znao sam tačno šta radim. Dosta momaka je bilo povređeno, neki su bili neupotrebljivi. Malo nas je iscrpela utakmica, evo, vidite i po glasu. Lepo smo se potrošili.

Uradio je veliki posao sa svojim timom ovog proleća.

-Veliki uspeh za klub. Kada sam došao u decembru, rekao sam da se Zvezda dosta promenila. Sistemski rad, rukovodstvo radi ozbiljan posao, znam koliko se žrtvuju da bi Zvezda išla napred. Verujte da nimalo nije lako ni osvojiti trofeje, niti odbraniti duple krune.

Vinćenco Saso, pomoćnik Dejana Stankovića, dobio je i crveni karton. Takođe, na poluvremenu je poručio Dejanu da ekipa nije delovala tako loše.

-Verujem Sasu, on je moje oči i uši. Verujem da nije bilo toliko loše, mogli smo da damo taj jedan gol. Tokom polusezone nismo primili nijedan gol iz prekida, a u poslednja dva meča primili smo dva – večeras sa metra udaljenosti. Nikakva drama nije bila na poluvremenu, tražio sam samo taj jedan gol. Nije sramota ni izgubiti, finala su čudna – jedan gol, prekid... Samo sam tražio da nastavimo, da ne izmišljamo toplu vodu. Da opteretimo njihovu odbranu, tražio sam strpljenje i taj jedan gol.