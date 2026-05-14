Ne vidi se trenutak kada je počeo sukob, ali vidljivo je da je bilo "naguravanja", da je u jednom trenutku Siniša Tanjga krenuo u gužvu, da bi se onda iz nje izdvojili verovatno i najmlađi - Adem Avdić iz Zvezde i Damjan Đokanović iz Vojvodine prenosi "Mondo".

Njih dvojica, koji se sigurno dobro poznaju iz duela mlađih kategorija, gurali su se glavom nekoliko sekundi pre nego što su došli njihovi saigrači da intervenišu.

Tako je Mirko Ivanić sklanjao Avdića, dok smo videli da je Siniša Tanjga reagovao sa druge strane, uz asistenciju članova stručnog štaba

Dodajmo i da su tokom utakmice dvojica saradnika Miroslava Tanjge - pomoćni treneri Milan Stepanov i Ljubiša Dunđerski - bili isključeni, dok je Dejan Stanković potvrdio posle susreta da je crveni karton dobio i njegov trener golmana Nemanja Supić.

Podsetimo, Crvena zvezda je osvojila Kup Srbije posle boljeg izvođenja penala - u šestoj seriji.

Bila je ovo baš čudno utakmica...

Šta je Stanković rekao posle meča?

Trener Crvene zvezde bio je zadovoljan što je njegov tim došao do novog pehara.

-Ne bih se složio da ekipa nije ličila na sebe. Imali smo dve-tri šanse, stativu i odbranu golmana. Razumem momke, dali su mi sve večeras. Osećam zahvalnost igrača i navijača, zahvalan sam svima. Popeo sam se gore, ovu emociju može samo Zvezda da ti pruži - rekao je Stanković.

Jedan detalj je posebno istakao.

-Prošla mi je kroz glavu utakmica Inter – Sijena kod kuće, kada je Murinjo poslao Samjuela na teren, koji je dao sjajan gol za 4:3. Na poluvremenu sam poslao Rodrigaa na zagrevanje, a na 1:2 sam znao da ulazi u igru. Da nismo dobili, pitali biste me da li sam lud. Ali nisam, verujte mi - znao sam tačno šta radim. Dosta momaka je bilo povređeno, neki su bili neupotrebljivi. Malo nas je iscrpela utakmica, evo, vidite i po glasu. Lepo smo se potrošili.