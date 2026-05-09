U nedelju od 21 čas nas očekuje novi "el klasiko" koji neće mnogo toga odlučivati s obzirom da je Real Madrid obezbedio novu titulu.

Na konferenciji za medije je govorio trener Madriđana, Alvaro Arbeloa o situaciji u klubu, a trenutno je glavna vest incident između Valverdea i Čumenija.

O celokupnoj situaciji je pričao Aarbeloa i odgovarao na brojna pitanja.

-Imao sam saigrača koji je zgrabio palicu za golf i njome udario drugog saigrača... Ono što se desi u svlačionici Real Madrida trebalo bi da ostane tamo. To me najviše boli. Ovakve situacije su se i ranije dešavale, ali to ne znači da nekoga pokušavam da opravdam. Dogodio se incident, a to što je Fede završio sa posekotinom više je nesrećna okolnost nego što ima veze sa tim što se dogodilo. Igrači su se izvinili i nastavljamo dalje, moramo da se koncentrišemo na utakmicu koja nam sledi - rekao je Španac.

Arbeloa je istakao da mu najviše smeta što je sve izašlo u javnost.

-"Curenje informacija o stvarima koje se dešavaju u svlačionici smatram za izdaju i nelojalnost prema grbu Real Madrida. Ne radim za CIA i ne optužujem igrače, mnogo ljudi je svakodnevno umešano u rad Real Madrida, ali ono što se desi unutar tima, mora da ostane između igrača i mene. Mi moramo da budemo primer drugima - naveo je Alvaro.

Arbeloa se trudio da stane u odbranu svojih igrača i preuzme odgovornost na sebe:

-Ako želite da uperite prstom u nekoga, evo me... Prvo, veoma sam ponosan na odlučnost, brzinu i transparentnost kojom je klub delovao. Drugo, igrači su priznali grešku, izrazili su žaljenje i zatražili oproštaj. To mi je dovoljno. Ono što sigurno neću uraditi, jeste da ih javno razapnem, jer to ne zaslužuju. Pokazali su mi šta znači biti igrač Real Madrida tokom prethodna četiri meseca koliko smo zajedno i to neću zaboraviti. Za mene postoji igrač koji je oličenje onoga što igrač Real Madrida treba da bude, to je Huanito (igrao od 1977. do 1987). Da li on nikada nije pogrešio? Svi smo veoma ponosni na njega i sve što je on pružao klubu. Razumeo je šta je Real Madrid i uvek davao sve od sebe. Ali, svi grešimo i ako ga zbog nečega volimo, to je zato što je i on pravio greške kao svako drugi. Zato ovi igrači zaslužuju da okrenemo novi list, da im damo priliku da nastave da se bore za Real Madrid.

Ne želi Realov trener da bilo ko dovodi u pitanje profesionalizam Valverdea i Čuamenija.



-Laž je da moji igrači nisu profesionalci, da me ne poštuju i da ne igraju zbog odnosa sa mnom. Sve to je apsolutno netačno. Ja sam taj koji je odgovoran za činjenicu da nismo ispunili očekivanja ove sezone, ali za ova četiri meseca sam veoma ponosan na svoje igrače i kako su me dočekali. Kada vam kažem da neki igrač Real Madrida ne igra, to je sportska odluka. Biram one za koje verujem da su to zaslužili. Navijači mogu da budu mirni sa ovim igračima i njihovim odnosima. Prošao je Real Madrid 30 godina bez osvojenog Kupa šampiona, kada sam ja došao pet godina nismo stigli dalje od osmine finala Lige šampiona. Sve su to teške situacije, ali nema čoveka koji je sposobniji da ih preokrene od našeg predsednika. On je uspeo da postavi Real Madrid tamo gde mu je mesto, a na nama je da se borimo da se tu vratimo.

Dodao je Arbeloa da bi, svakako, voleo da je tuča između dvojice igrača mogla da bude izbegnuta.

-Moja kancelarija se ne nalazi unutar svlačionice, iako bih voleo da je tako pa da mogu sve da kontrolišem. Ali, ako trener nije sprečio da do toga dođe, onda je odgovornost na njemu. Igrači znaju da su pogrešili i ova situacija bi trebalo da posluži kao primer ostalima - zaključio je strateg Madriđana.