Žoze Murinjo, legendarni portugalski trener i jedan od najtrofejnijih stručnjaka svoje generacije, prema navodima španskih medija završio je posao sa "kraljevskim klubom"-

Njegov zvanični povratak, tvrde izvori iz Španije, mogao bi biti potvrđen odmah nakon završetka sezone, odnosno 24. maja, nakon utakmice protiv Atletik Bilbe.

Madrid navodno više ne želi da eksperimentiše sa trenerskim rešenjima. Nakon dve godine bez trofeja, tenzije u svlačionici i sve izraženijih problema unutar tima, predsednik Florentino Perez je odlučio da posegne za trenerom koji zna kako da se nosi sa jakim egoom i velikim pritiskom

-Žoze Murinjo je novi trener Real Madrida. Njegov angažman će biti zvanično potvrđen odmah nakon završetka sezone - izveštava španski Kope.

Prema istim informacijama, Perez je spreman da da Murinju znatno veća ovlašćenja nego što su treneri Reala imali poslednjih godina. Portugalci bi trebalo da imaju važnu, možda čak i ključnu, reč u dolascima i odlascima igrača, što znači da bi deo sadašnje svlačionice mogao da napusti Santijago Bernabeu.

Ovo se posebno odnosi na igrače koji su u poslednje vreme povezani sa lošom atmosferom unutar tima. Murinjo, kako je navedeno, trebalo bi da napravi rez i uvede red u svlačionicu.

Prvi prioriteti u prelaznom roku su već pomenuti. Prema ovim tvrdnjama, Real bi trebalo da traži dominantnog defanzivca, zadnjeg veznog igrača sposobnog da pokrije veliku površinu i napadača koji može da odgovori zahtevima Murinjovog sistema.

Jedno je sigurno, biće ovo veselo i zanimljivo...