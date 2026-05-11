Arsenal ide ka tituli... Posle toliko godina tim iz Londona je jako blizu. Posle pobede nad ekipom Vest Hema napravljen je još jedna veliki korak ka slavlju. Ipak, jedan detalj zatalasao je celu Englesku.

Gol koji je Vest Hem postigao preko Kaluma Vilsona u nadoknadi vremena protiv Arsenala poništen je zbog faula nad golmanom Davidom Rajom. VAR intervencija trajala je punih šest minuta i mogla bi istovremeno da odluči novog šampiona Premijer lige, kao i ko će ispasti iz elitnog takmičenja.

Iako u prvi mah kontroverzna, čini se da je odluka bila ispravna, napadač Pablo zaista je rukom držao golmana Davida Raju i nije mu tako dozvolio da "boksuje" loptu kako je zamislio. Šta je onda sporno?

Ono gde je trenutak sporan je da je Arsenal postigao više ovakvih istih golova tokom sezone, koristeći "blok" za protivničkog golmana. Zbog toga se postavlja pitanje da li je kriterijum zbog toga trebalo da bude drugačiji?

Verovali ili ne, ali Arsenal je postavio rekord ove sezone postigavši čak 17 pogodaka iz kornera i sada su snimci njih postali opet viralni. Na njima se vidi da su na sličan ili čak grublji i upadljiviji način njegovi igrači faulirali protivničkog golmana, ali golovi im ipak nisu bili poništavani.

Tek će se posle ovoga podići bura... Mnogi smatraju da Arsenal ima pomoć sudija ove sezone i da ih guraju ka tituli...