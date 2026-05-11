Nenad Lalatović je uvek u centru pažnje... On želi da ostane u Novm Pazaru, ima plan, ali... Ništa nije gotovo i odluka još uvek nije pala.

Populatni Lala je bio jasan, on ima želju ali i jedan veliki uslov.

-Navijači žele da ostanem, i ja hoću da ostanem ako budemo imali veći budžet. Hoću da se suprostavim Zvezdi i Partizanu. Teško je kad smo sirotinja, kad imamo 30, 50, 70 puta manji budžet od večitih. Kako da ih pobedimo. U subotu je Bog bio uz nas - rekao je Nenad Lalatović za "Sportski žurnal".

Nastavio je u istom ritmu.

-Ukoliko budemo mogli da se pojačano i konkurišemo za Evropu ostaću, u suprotnom neću - jasno je poslao poruku rukovodstvu kluba o svom budućem statusu.

Inače, Lalatović je ove sezone vodio tri kluba, počeo je Budućnosti iz Podgorice, gde je otišao posle neuspešnih kvalifikacija za UEFA takmičenja, potom je do zime bio u Mladosti iz Lučana, da bi zatim preuzeo Novopazarce. Na 14 utakmica njegova ekipa ostvarila je pet pobeda, tri remija i šest poraza.

Lalatović je u Novom Pazaru uradio dobar posao, postao je miljenik navijača, ali... Ostaje da se vidi kakva će biti krajnja odluka i kakve su šanse da iskusni stručnjak i naredne sezone bude na ovom mestu.

Jedno je sigurno, sa Laltovićem nikad nije dosadno i uvek svemu daje jedan poseban ton.