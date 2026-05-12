- Evo, zamislite ovu stvar, je li ovo normalno? Sad da vas pitam. Ja sam potpisao u Saudijskoj Arabiji. Taj princ koji me je kupio, dao je velike pare za mene. Stiže mu 20 mejlova mu stiže iz Srbije: 'Nemoj da ga uzmeš, on je ovakav, on je onakav…' Šalju moje klipove, samo da bi mi pokvarili transfer. Ljudi, pa to nije normalno. Ja kažem: 'Ne kvarite vi meni transfer. Ja imam troje dece u tom trenutku, Jovanić (trener golmana) troje – to je šestoro. Vještica dvoje – to je osmoro. Dragan Šarac jedno – to je devetoro. Bratić jedno – to je desetoro. Nović dvoje – to je dvanaestoro dece. Njih hoćeš da ostaviš na ulici zato što mene ne voliš?. Pa nije normalno da kažete: 'On je uhapšen u Arabiji', kao uhapsili su me na aerodromu - izjavio je Lalatović za "Mozzartsrpot".

Zatim su krenuli da ga zovu ljudi iz Srbije.

- Ljudi me zovu, ja trčim na traci. Gledam ih, rekoh - šta vam je?! Ministri zovu da pitaju da li sam uhapšen. Ljudi, jeste li vi normalni? Imam trening. Ja im puštam video, šetam tamo, lepo vreme, treniram. Dokle su ljudi ovde išli? Ja kažem: 'Ljudi, ja to nikad ne bih uradio'. Evo, verujte mi, kunem se u svoju majku, nikada. Ma koliko god da si rekao nešto loše o meni, ja sam nekom rekao samo ono što sam tad mislio da jeste. Imali smo neke verbalne sukobe, ali nisam hteo da te uništim. To nije normalno, ljudi, da zovete i da pokušate da mi uništite transfer. Znate koliko su meni samo transfera tako uništili? Neću ni da pričam o tome, mene to boli, ali ne pričam da se ne žalim. Ti isti ljudi koji to rade ne smeju da me pogledaju u oči, verujte, skrivaju pogled jer su kukavice. Znate zašto su kukavice? Zato što ne uništavaju mene, uništavaju našu decu. Uništavaju moju karijeru. Njih baš briga da ću ja sutra ostati na ulici, njih ne zanima, oni bi me samleli da mogu, a ja to nikom ne bih uradio.

Međutim, princ je odlučio:

- Mene zove princ i kaže: 'Znaš zašto te cenim? Jer da je to sve istina što oni pričaju, da si najgori, da si ovakav i onakav, pa ti ne bi trajao toliko u Srbiji, bre. Baš zato te hoću. Zato što sam dobio dvadeset mejlova da te ne uzmem. I to svi iz Srbije - rekao je Lalatović.