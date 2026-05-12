Čelsi želi da novi menadžer ovog kluba bude niko drugi do Ćabi Alonson... Ništa to ne bi bilo čudno da Španac nije legenda Liverpula.

Kako navodi "The Athletic", uprava londonskog kluba ozbiljno razmatra angažovanje nekadašnjeg stratega Bajer Leverkuzena i Real Madrida.

Alonso ima snažnu podršku unutar vlasničke strukture kluba, a njegov dolazak mogao bi da označi promenu u načinu funkcionisanja Čelsija, pošto bi dobio znatno veći uticaj na transfer politiku i formiranje tima.

Pored Alonsa, među kandidatima za klupu "Plavaca" nalaze se i Marko Silva iz Fulama, kao i Andoni Iraola, koji će na kraju sezone napustiti Bornmut.

Čelsi želi što pre da reši pitanje novog trenera, kako bi klub spremno dočekao letnji prelazni rok i početak priprema za narednu sezonu.

Ostaje da se vidi kako će navijači reagovati na sve ovo... Alonso je ostavio ogroman trag u Liverpulu, i već neko vreme se pominje kao prva opcija za trenera ovog kluba.