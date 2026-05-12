Nemački teniser Aleksander Zverev eliminisan je u trećem kolu mastersa u Rimu.

Bolji od Zvereva bio je Lučijano Darderi sa 1:6, 7:6 (10), 6:0.

Nakon meča, vidno potreseni Zverev nije birao reči, a glavna meta kritika bio je kvalitet podloge na čuvenom "Foro Italiku".

– Bilo je nemoguće igrati. Da budem iskren, mislim da je ovo najgori teren na kojem sam ikada igrao. Juniori, profesionalni turniri, fjučersi, treninzi... Nikada u životu nisam igrao na terenu ovako lošeg kvaliteta – grmeo je Zverev na konferenciji za medije.

Nemac je pokušao da objasni sa kakvim se bizarnim situacijama suočavao tokom dva i po sata borbe.

– Imam meč loptu, a loptica odskoči preko moje glave. Imam brejk loptu, loptica se samo otkotrlja. Vetar je bio težak, ali ponavljam, trebalo je da dobijem ovo u dva seta. Nakon toga, Darderi je igrao fantastično – priznao je treći reket planete.



