Hamad Međedović je izborio plasman u osminu finala mastersa u Rimu. Srpski teniser je u trećem kolu pobedio Argentinca Marijana Navonea, a u borbi za četvrtfinale će igrati protiv Martina Landalusea iz Španije.

Ukoliko pobedi 94. tenisera sveta, Međedović bi u četvrtfinalu mogao da ima znatno lakši posao nego što se očekivalo.

Naime, domaći teniser Flavio Kaboli, inače 12. teniser sveta, poražen je pred svojom publikom od Argentinca Tijaga Augustina Tirantea, i to sa 2:0.

Dakle, Međedoviću se potpuno otvorio žreb i ukoliko savlada Landalusa, mogao bi da zaigra upravo protiv Tirantea, koji svoj meč osmine finala igra protiv Danila Medvedeva. Hamad i njegovi navijači će svim silama navijati za Argentinca, kako bi se put do završnice turnira dodatno olakšao.

Podsetimo, Međedović će protiv Landalusa igrati u utorak.