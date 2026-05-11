Hamad Međedović je ostvario veliki uspeh na mastersu u Rimu. Srpski teniser je u trećem kolu savladao Argentinca Marijana Navonea sa 2:1 u setovima i tako prvi put u karijeri izborio plasman u osminu finala nekog masters turnira.

U borbi za četvrtfinale će igrati protiv Španca Martina Landalusea, koji je bio bolji od Italijana Matije Belučija sa 2:0 u setovima.

Nedugo nakon završetka njegovog meča, organizatori su objavili raspored za utorak na kojem je navedeno da će Međedović i Landaluse igrati na BNP Paribas Areni, drugoj po veličini na Foro Italiku.

Prvo Aleksandar Zverev i Lućano Darderi kreću u 14 časova, a posle njih igraju i Andrej Rubljov i Nikoloz Basilašvili.

Onda sledi meč Međedovića i Landalusesa. Biće to njihov prvi međusobni okršaj koji će odlučiti ko ide u četvrtfinale.