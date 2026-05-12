Junački je Hamad Međedović napravio veliki iskorak u karijeri i po prvi put ušao u osminu finala Mastersa, ali ga je meč protiv Marijana Navonea doveo do momenta u kojem telo skoro da je otkazalo poslušnost.

Ipak, priveo je priču kraju, iako su mnogi primetili da se Hamad ne oseća najbolje.

Definitivno je tako i bilo, jer je srpski teniser prvo povratio kod klupe, a onda i tamo gde su se nekada nalazile linijske sudije, i to pred samu meč loptu.

Uspeo je da izgura, da ne dozvoli da mu se Navone vrati.

Hamad je uspeo da podigne nivo igre i još jednom pokaže da može da se nosi sa svima.

- Smatram da je sve ovo plod napornog rada, na terenu I van njega. Dugo sam čekao ovaj momenat, bio veoma strpljiv. Doživeo sam baksuz kada nisam mogao zbog vize da putujem na turnire u Americi u martu, gde sam trebao da igram u glavnom žrebu Indijan Velsa i Majamija, ali sam se fokusirao na predstojeći deo sezone – i sada sve izgleda da je na svom mestu - rekao je Hamad i dodao:

- U mom pristupu rešavanju takve situacije bilo je glavno da ostanem miran, fokusiran, tih, da ne mislim o publici koja viče sa tribina – a koja ume da zasmeta obojici u mnogim mečevima nalik onom sa Fonsekom. Najvažnije je biti snažan u sebi!