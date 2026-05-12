Marko Nikolić je doneo AEK-u titulu šampiona Grčke. Atinski klub je dva kola pre kraja obezbedio povratak na tron, ali srpski trener nema mnogo vremena za slavlje i uveliko se razmišlja o sklapanju tima za narednu sezonu u kojoj je cilj plasman u Ligu šampiona.

Planovi za prelazni rok su počeli, a Nikolić je pojačanje pronašao u Crvenoj zvezdi. Kako piše “Africa Foot” – Šavi Babika je velika želja nekadašnjeg trenera Partizana. Prema istom izvoru, AEK je već kontaktirao šampiona Srbije oko krilnog fudbalera i vode se pregovori oko njegove selidbe u Grčku.

Još uvek nije poznato da li bi u pitanju bio otkup ili pozajmica, ali Gabonac sigurno neće ostati na "Marakani" po isteku pozajmice u turskom Karagumruku. Nedavno se pojavila vest da Babiku želi i Karabag, tako da će AEK morati brzo da reague ukoliko želi da dovede brzonogog ofanzivca.

Podsetimo, Babika je letos stigao u Zvezdu iz Tuluza kao veliko pojačanje. Crveno-beli su Francuzima platili 4.000.000 evra kako bi ga doveli, ali on najblaže rečeno nije opravdao očekivanja. Odigrao je samo šest utakmica u svim takmičenjima i vrlo brzo se ispostavio kao veliki promašaj.

Zbog toga je rastanak bio neminovan, a Babika je u januaru poslat na pozajmicu u Tursku. Ostaje da se vidi gde će na leto nastaviti karijeru. Jedno je sigurno, u Zvezdu se neće vraćati.