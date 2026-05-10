Srpski stručnjak Marko Nikolić ostvario je možda i najveći podvig u trenerskoj karijeri, pošto je osvojio titulu prvaka Grčke sa atinskim AEK-om dva kola pre kraja šampionata. Logično, nije krio zadovoljstvo nakon pobede protiv Panatinaikosa (2:1) golom u 90+4 minutu.

- Ovo je sjajno. Naravno da sam srećan. Osvajao sam titule i u drugim zemljama, ali ovo je jedan od najsrećnijih trenutaka u mojoj karijeri. Ostaće mi zauvek u srcu - bile su prve reči bivšeg trenera Rada, Partizana, CSKA i drugih.

Zahvalio se mnogima.

- Želim da čestitam igračima, pokazali su stabilnost tokom sezone, njihove igre u svim takmičenjima zaslužuju poštovanje. Ovo je velika pobeda. Dva koal pre kraja, u ovako jakoj ligi, sa tako jakim protivnicima. Želim da se zahvalim svim zaposlenima u klubu, od domara, prevodilaca, kuvara, do menadžera tima, svima... I naravno predsedniku Mariosu (Liopulosu) koji nam je dao veliki podstrek. Ovo je prva titula u njegovoj karijeri i srećan sam zbog njega. Titula je i za naše navijače, koji su nas uvek podržavali, zaslužili su ovo, ali i sva deca, i oni su ovo zaslužili. Ovo je titula i za moju ćerku koja je ovde u Grčkoj, i za moju porodicu i prijatelje u Srbiji. Hvala im iz dubine srca – dodao je Nikolić, pa dodao šta ovaj uspeh čini posebnim:

- Ova titula je posebna iz više razloga. Videli ste priznanje javnosti i to je važno. Veoma sam srećan, imaćemo vremena da slavimo, ali dolazi nova sezona i imaćemo nove ciljeve. Takođe ćemo imati kvalifikacije za Ligu šampiona. Danas je noć slavlja.