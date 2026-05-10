AEK je u nedelju na svm terenu pobedio Panatinaikos Rafe Beniteza 2:1 i uvećao vođstvo na tabeli ispred prvih pratilaca Olimpijakosa i PAOK-a, koji su ove večeri takođe odigrali po meri "srpskog" AEK-a, nerešeno 1:1.

Takav ishod je ekipi naših Luke Jovića, Marka Grujića i Mijata Gaćinovića obezbedilo nedostižnu prednost od osam bodova dve rudne pre kraja sezone.

Žoao Mario bio je junak AEK-a zbog gola datog u tećem minutu nadoknade, za 2:1, za titulu i ludnicu na stadionu. Asistirao mu je Luka Jović!

Jović je sa 16 golova dao ogroman doprinos osvajanju titule.



Osvajanjem titule prvaka Grčke, AEK je obezbedio Šahtjoru direktan plasman u Ligu šampiona kao klubu sa najboljim koeficijentom iz država koje nemaju direktan plasman u evropsku elitu.

AEK će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona od plej-ofa, što znači da ima osiguranu najmanje Ligu Evrope.