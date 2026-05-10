Rimljani su poveli u 22. minutu golom Donijela Malena, a to je bilo dovoljno za vođstvo na velikom odmoru.

Ipak, na samom startu drugog poluvremena je Strefeza poravnao rezultat, nakon čega se Parma uspešno branila od sve ofanzivnije Rome, sve do samog finiša.

A onda, u 87. minutu Mandela Keita je na svoj 24. rođendan, veoma efektno postigao pogodak za 2:1 i potpuno ostavio u šoku Rimljane.

Ipak, tek se spremao novi veliki preokret. U četvrtom minutu nadoknade su gosti uspeli da izjednače golom rezerviste Renča i zadrže, kakvu-takvu nadu.

Nadoknada se odužila, a u osmom minutu je dosuđen penal koji je u 101. minutu susreta realizovao Malen za konačnih 3:2.

Parma sada ima 42 boda na 13. poziciji, dok je Roma skočila na peto mesto na tabeli sa 67 bodova na svom kontu.