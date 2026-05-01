Tim iz Venecije remizirao je na gostovanju Speciji rezultatom 2:2 u 37. kolu, što se ispostavilo kao dovoljno za matematičku potvrdu plasmana u elitu, već godinu dana nakon ispadanja.

Na golu Venecije standardno je bio Filip Stanković, nekadašnji mladi reprezentativac Srbije i sin trenera Crvene zvezde Dejan Stanković.

Kolo pre završetka prvenstva Venecija ima 79 bodova, jedan više od Frozinone, dok Monca na trećem mestu zaostaje četiri boda. U vrhu tabele nalazi se i Palermo sa 72 osvojena poena.

Prema pravilima takmičenja, dve prvoplasirane ekipe direktno idu u Seriju A, dok će se treći putnik u elitni rang dobiti kroz plej-of.