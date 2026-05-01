Trener Crvene zvezde Dejan Stanković nedavno je sa Crvenom zvezdom ponovo postao šampion Srbije, a sada razloga za slavlje ima i njegov sin Filip.

Golman Venecije izborio je ovog petka sa italijanskim klubom povratak u Seriju A posle remija sa Specijom (2:2).

Klub iz istorijskog grada vraća se u elitni rang posle godinu dana pauze, a ovo im je treća promena u lige u isto toliko godina. Venecija je 2024. ušla u Seriju A, godinu dana kasnije ispala, a sada se ponovo vraća.

Stanković je bio važan šraf ekipe o čemu svedoči podatak da nije propustio nijedan minut ove sezone.