Bivši as Mančester junajteda Andrej Kančelskis povukao je zanimljivu paralelu između aktuelnog menadžera Majkla Kerika i Dejana Stankovića. Govoreći o situaciji na Old Trafordu, proslavljeni Rus je istakao da početni uspesi na klupi ne moraju uvek da garantuju i dugoročan rezultat.

- Što se tiče Kerikovog posla u Mančester junajtedu, jasno vam je da u fudbalu ima mnogo takvih slučajeva. Dođe trener, napravi mali iskorak i donese pozitivnu promenu, a onda već sledeće godine počnu veliki problemi. Ista takva situacija bila je i sa Stankovićem - izjavio je Kančelskis u razgovoru za ruski portal "Čempionat".

Nekadašnji krilni fudbaler je naglasio da će pravi ispit za Kerika uslediti tek ukoliko dobije priliku da prođe kompletan trenažni proces sa ekipom.

- Najvažnije je sprovesti cele pripreme i pokazati rezultat u narednoj godini, a Kerik tu nije nikakav izuzetak. Videćemo da li će uopšte ostati na klupi, pa ćemo tek sledeće sezone moći da donosimo prave zaključke - zaključio je Kančelskis.