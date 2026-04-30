O svemu tome govorio je trener Dejan Stanković.

-Pričamo svaki dan. Kad izađe nešto tipa da trener Stanković hoće ovog igrača ili nekog drugog tera, tu uglavnom ima malo istine. Radimo u tišini, kao svi veliki klubovi. Ono što spremamo, ne treba da se zna - rekao je Stanković za "Žurnal".

Nastavio je u istom ritmu.

-Lako se piše o tome, ne dajem na važnosti igračima koje mediji navode. Naravno da ima želja, ali moramo da budemo realni i da ostanemo na zemlji, kako ne bismo izgubili balans u ekipi i u klubu. Znamo mete i koliko možemo da dobacimo. Totalno smo na istim talasnim dužinama sa Mitrom Mrkelom i Markom Marinom kada govorimo o tome šta nam nedostaje ili šta nam više nije potrebno.

Govorio je o Markinjosu.

-Često se piše o Markinjosu iz Spartaka. Od priče po novinama do realizacije je dalek put. Potrebno je videti šta nam je potrebno da bismo bili bolji. Da li je to Markinjos? Takođe, šta hoće Spartak? Iz ove perspektive, Brazilac nam je daleko. Ne treba gubiti energiju na takve stvari, već se fokusirati na realne priče i igrače. Markinjosa znam iz sistema Spartaka i Ferencvaroša. Ne možete da selite igrače iz kluba u klub tako lako. OK, može da se dogodi saradnja kao Konte-Lukaku ili Mančini-Stanković. Ali retko kad se dešava da može da se isprati baš svuda - rekao je Stanković.