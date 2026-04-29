Nakon njegovog odlaska, Spartak je preuzeo Huan Karlos Karsedo, koji je domaćoj javnosti ostao u sećanju još od leta, kada je sa Pafosom eliminisao Zvezdu i tim Vladana Milojevića iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Španac je ubrzo nakon tog uspeha stigao u Moskvu, a o njegovom radu govorio je i legendarni ruski fudbaler Andrej Aršavin za "Match TV", povlačeći paralelu sa Dejanom Stankovićem.

"On radi tiho i bez velike pompe, to ga razlikuje od Stankovića. Karsedo je doneo smirenost, uređenost i strukturu, i postavio sve na svoje mesto. Ovaj Spartak me podseća na tim koji je predvodio Slišković. Ekipa deluje živahno", rekao je Aršavin.

Tri kola pre kraja šampionata Rusije, Spartak se nalazi na trećoj poziciji sa 48 osvojenih bodova, čime je ostao u borbi za sam vrh tabele.