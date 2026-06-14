Tri dana Mundijala su za nama, a već nam "preko okeana", dolaze neke zanimljive i pomalo šokantne vesti, koje se tiču upravo najvećeg sportskog događaja na planeti.

Mnogo kontroverzi potresa ovogodišnji Mundijal, a sada se pojavila još jedna priča, za koju se nikako ne može reći da je pozitivna.

Novinar "ESPN-a" je pred meč Brazila i Maroka (1:1) objavio priču koja se tiče obroka koji je želeo da kupi.

Uradio je to, ali, to zadovoljstvo ga je koštalo čak 53 dolara.

Snimak koji je podelio njegov kolega, postao je viralan na društvenim mrežama.

Ed Douv je kupio obrok u kom su bili salata, kroasan, podgrejana piletina sa jajima i flašica vode.

Sve to za 53 dolara, odnosno 5.400 dinara.

-Koštalo me 53 dolara. Bio sam veoma gladan, nisam pitao za cenu pre kupovine. Bila me je sramota da se vratim u red i da vratim porudbžinu. S obzirom na cenu, nadam se da je ovo najbolji kroasan koji sam probao - rekao je Ed na snimku.

-Ovo sve ukupno košta od 13 do 16 evra verovatno. Gladan sam bio. Kako je bilo? Pa, nije baš lepo, nije najukusnije. Piletina je bila puna vode, ni salata nije bila ništa posebno. Kroasan sam sačuvao za kasnije - dodao je Ed.

Inače, jedan od novinara koji je u Kanadi i izveštava sa Mundijala, objavio je fotografiju cena tamo.

I nisu baš nešto bolje. Kombinacija od dva hot doga i dva soka je 57.50 kanadskih dolara (oko 4.200 dinara).

Pomfrit je 10.25 kanadskih dolara (oko 750 dinara), sendvič sa piletinom je 25,25 kanadskih dolara (oko 1.800 dinara), dugački hot dog je 19.25 (oko 1.400 dinara), kokice su 12 dolara (oko 850 dinara)...