Švajcarska slavi na startu Mundijala. Trebalo bi neko da im javi, na AdmiralBetu su pobedili. Za njih to možda nije uteha, ali su se obradovali svi u Srbiji koji su igrali na "Nati". Naime, igrači AdmiralBeta večeras su naplatili promociju poznate kladionice.

Podsetimo, u okviru akcije "Mundo Loko", u AdmiralBetu nadoknada ne važi.

Naime, ako ste se kladili na Švajcarsku, tiket vam je prošao i to kao dobitan tip. Jer, Švajcarci su u nadoknadu ušli sa onim vođstvom iz prvog poluvremena, gol Embola je značio i pobedu, i to na tiketima.

Izjednačenje Katara ne ruši tikete, dok ih drugi gužvaju, igrači AdmiralBeta su prošli! Ovo je samo jedna od sjajnih akcija i promocija AdmiralBet, na OVOJ STRANI možete da vidite i ostale. Nastavlja se šampionat sveta, u Americi, Kanadi i Meksiku, ali i u AdmiralBetu gde su, ponovimo još jednom, odlučili da nadoknada ne važi.

Njihov Mundijal, njihova pravila, a igrači su večeras imali ogromnu korist!