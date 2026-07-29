U prvom meču crveno-beli su slavili sa 4:0, pa tako ukupnim rezultatom 9:0 ide u treće kolo gde će joj rival biti Hapoel Ber Ševa koji je eliminisao Vikingur.

Zvezda je dominirala tokom čitavih 90 minuta i zasluženo došla do ubedljive pobede protiv šampiona Severne Irske.

Zvezda je povela u trećem minutu preko Aleksandra Kataija, rezultat je u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena povećao Marko Arnautović, dok je u 49. minutu gol postigao Loizos Loizu.

U nastavku Arnautović je postigao drugi gol u 60. minutu, a konačan rezultat postavio je Osman Bukari u 79. minutu.

Zvezda je do vođstva došla već u trećem minutu. Loptu je loše ispucao golman Larna Rohan Ferguson, do nje je na sredini terena došao Miloš Veljković, koji je glavom šalje pred gol gde je sam ostao Katai, koji se bez većih problema upisuje u strelce.

Kapiten Zvezde je do drugog pogotka mogao u 16. minutu, kada je glavom poslao loptu u mrežu rivala, ali je ovog puta bio u ofsajdu.

Crveno-beli su povećali prednost u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, kada je odličnu loptu u prostor poslao Veljković, a Arnautović preciznim udarcem savladao golmana gostiju.

Svoj prvi gol u dresu Zvezde u 49. minutu postigao je kiparski fudbaler Loizu. On je iskoristio veliku grešku golmana Fergusona i lako se upisao u strelce.

Zvezda je do četvrtog pogotka stigla 11 minuta kasnije, kada je svoj drugi gol na meču postigao Arnautović posle asistencije Jung Vu Seula.

Do kraja meča u 79. minutu gol za crveno-bele postigao je i Bukari, koji je loptu "zakucao" u mrežu rivala nakon nekoliko odličnih driblinga pred golom.

Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona na rasporedu je 4. ili 5. avgusta, dok su revanši na programu 11. ili 12. avgusta. Zvezda će u prvom meču biti gost.

CRVENA ZVEZDA - LARN 5:0 (2:0)

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Sudija: E. Masijev (Azerbejdžan)

90. minut - Kraj! Ubedljiva pobeda Zvezde!

85. minut - Može li Zvezda i do šestog gola?

79. minut - Gooool! Evo petarde na "Marakani". U strelce se upisao i Bukari!

74. minut - Idu fudbaleri Zvezde i po peti gol.

Hapoel Ber Ševa je savladao Vikingur sa 2:0 u revanšu i biće naredni protivnik Crvene zvezde.

67. minut - Bez većih uzbuđenja u ovim momentima.

60. minut - Goooool! Poker Zvezde, drugi gol Arnautovića!

55. minut - Ne menja se slika na "Marakani", Zvezda dominira!

49. minut - Gooool! Zvezda vodi 3:0, Loizu je kaznio grešku Fergusona! Nastavljaju crveno-beli tamo gde su stali u prvom poluvremenu.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

45+3 - Gooool! Stiže Zvezda do drugog gola, strelac je Arnautović. Sada greške nije bilo!

45. minut - Dobar udarac Čama, sjajna odbrana Fergusona.

42. minut - Nižu se šanse za Zvezdu, pravo je čudo kako na semaforu stoji samo 1:0.

39. minut - Aleksandar Katai sa ivice kaznenog gađa, hteo je da lobuje Fergusona, međutim izbacuje vrhovima prstiju preko prečke.

37. minut - Strpljiv napad Zvezde, Katai je odložio loptu za Striku koji pogađa stativu.

33. minut - Nova dobra akcija Zvezde, tukao je Fani sa distance, lopta završava pored stative.

30. minut - Loizu postiže prelep pogodak, ali je i on poništen zbog nedozvoljene pozicije.

23. minut - Nekoliko dobrih prilika za Zvezdu preko Arnautovića, ali neće ga gol.

16. minut - Gooool! Zvezda vodi 2:0, Katai ponovo strelac, ovoga puta glavom. Ne, ipak, ništa od pogotka, bio je ofsajd.

12. minut - Velika prilika za Zvezdu. Sjajni potezi Seola koji je centrirao za Arnautovića, a ovaj sa pet metara glavom šutirao preko gola. Morao je mnogo bolje iz ovakve situacije.

8. minut - Ne menja se slika na terenu. Zvezda ima potpunu kontrolu i inicijativu. Sada se Seol našao u prilici, ali brani golman Larna.

3. minut - Goooool! Zvezda već vodi, strelac je Katai! Doneli nije izašao na vreme po levoj strani i Katai ostaje usamljen u kaznenom prostoru. Zbunjen je bio i kapiten, zbunjeni su bili svi, ali ofsajda nije bilo i Zvezda je već povela!

1.minut - Utakmica je počela!

19.50 - Desetak minuta pred početak revanš meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna tribine nisu ispunjene kao što je to inače slučaj kad crveno-beli igraju međunarodne susrete.

19.00 - Prvi put Zvezda je slavila rezultatom 4:0 protiv predstavnika Severne Irske u sezoni 1991/92, kada je u Kupu evropskih šampiona savladala Portadaun, a zanimljivo je da je i revanš koji je odigran na gostujućem terenu završen identičnim rezultatom. Na gostovanju je Crvena zvezda ponovo slavila sa 4:0, a mrežu rivala tada su zatresli Pančev, Radinović i Ratković koji se dva puta upisao u strelce.

Gotovo 35 godina kasnije Zvezda je ponovo zabeležila poker protiv šampiona Severne Irske.

18.30 - Crveno-beli su uoči revanša savladali Vojvodinu sa 3:1 u Superligi Srbije.

18.28 - Zvezda će u narednom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati sa boljim iz duela Vikingur - Hapoel Ber Ševa. U Islandu je bilo 2:1 za Vikingur.

18.26 - Već u prvom meču bila je primetna velika razlika u kvalitetu. Ipak, nema sumnje da će izabranici Dejana Stankovića ići na pobedu i pred svojim navijačima u evropskoj premijeri.

18.25 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u kojem se sastaju Crvena zvezda i Larn. Uz alo.rs pratite sva dešavanja sa "Marakane".