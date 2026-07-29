Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su u prvom meču slavili rezultatom 4:0, pa se prolaz u narednu fazu ne dovodi u pitanje.

Šampion Severne Irske je u utorak uveče odradio poslednji trening pred revanš, a svoje utiske je izneo bivši fudbaler, a danas trener direktor akademije ovog kluba, Džef Hjuz.

- Da, fantastično mesto. Pogledajte oko sebe. Kao kotao. Istorija, sjajno je biti ovde. Svi ste prošli kroz tunel i videli ulaz i doček koji dobijate. To je nešto sasvim drugačije od onoga na šta smo navikli -kaže Hjuz.

Zvezda ima ogromnu prednost iz prvog meča.

- Ovo je prilika bez pritiska, ali i dalje želiš da se pokažeš u dobrom svetlu. Videli smo njihov nivo prošli put. Fantastični su. Ljudi koje su doveli, kvalitet koji imaju. Mislim da su imali sedmoricu koji su igrali na Svetskom prvenstvu, to je daleko od onoga na šta smo navikli, ali daćemo sve od sebe - dodao je on.