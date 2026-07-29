Fudbaleri Partizana gostuju ekipi Una Štrasen u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Crno-beli su dobili prvi meč u Humskoj sa 4:0 i ne bi trebalo da imaju poteškoća da obezbede plasman u narednu rundu.

Uprkos velikoj prednosti, trener Saša Ilić ne dozvoljava opuštanje.

- Donosimo u Luksemburg odličan rezultat iz Beograda, ali Partizan kao tim, klub mora uvek da ide na pobedu. Želim više odgovornosti od mojih igrača, pristup i agresivnost kao što je to, recimo, bilo u susretu sa Mačvom u poslednjih 30 minuta i onda će sve biti kako treba - rekao je Ilić.

Crno-beli žele pobedu i u revanšu.

- Želja nam je da pobedimo i u Luksemburgu. Neće biti lako, jer Una Štrasen igra na domaćem terenu, a u Beogradu su pokazali dozu kvaliteta koja nas poziva na oprez. Ali, hajde da preskočimo prepreku u Luksemburgu, da se sve okonča kako treba, pa ćemo onda razmišljati o daljim izazovima. Što se tiče podrške navijača, olakšali su nam prvi duel sa Luksemburžanima, očekujemo taj vetar u leđa i u utakmicama koje slede - zaključio je Saša Ilić.