Letonski šampion je posle preokreta savladao Vardar sa 5:2 posle produžetaka, iako su gosti iz Severne Makedonije vodili 2:1 posle regularnih 90 minuta.

Poveo je Vardar u 17. minutu kada je Babunski ostao sam posle centaršuta i volej udarcem pogodio mrežu. Ipak, vrlo brzosu stigle loše vesti za goste, pošto je Najdovski zaradio direktan crveni karton.

Napadala je Riga konstannto od tog momenta, ali Taleski je bio sjajan na golu ekipe iz Skoplja, a sredinom drugog dela su gosti duplirari prednost preko Omeragića.

Imao je Vardar prolaz u džepu, međutim, odbrana je popustila u 87. minutu, kada je Taivo pogodio za Rigu i odveo meč u produžetke.

Posle svega dva minuta je Ouani poravnao rezultat na semaforu, čime je letonskom šampionu garantovao prolaz u narednu rundu. Preokret i pobedu kasnije doneli su Sikeira i Fereira.