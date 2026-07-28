Tačnije, Bed blu bojsi doneli su transparent identičan onom koji je uništen u derbiju sa splitskim Hajdukom.

Torcida je iskoristila trenutak pažnje prisutnih na severnoj tribini Maksimira tokom derbija 9. maja i zapalila udarni transparent BBB. Nije to prvi put da je glavno znamenje navijačke grupe gorelo jer su prethodne sezone „Bojsi“ sami zapalili udarni transparent.

Kad je reč o minulom derbiju, koji je okončan pobedom Dinama 2:0, akcija je bila temeljno isplanirana. Nekolicina članova Torcide napravila je požar tako što je došla do severne tribine obučena u redarske prsluke, pa postavila baklje ispod glavnog transparenta.

-Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet j***nog materijala za galeriju - poručile su tada najvatrenije pristalice kluba iz Dalmacije.

Kad je reč o fudbalskom segmentu, nije dobro počelo po ekipu trenera Marija Kovačevića jer su gosti iz Švajcarske poveli već u prvom napadu, pa su sredinom poluvremena duplirali vođstvo. Ukoliko tako ostane do kraja, biće to odlična vest za navijače Crvene zvezde zato što im se AEK sklanja iz konkurencije za kvalifikacije u Ligu šampiona.