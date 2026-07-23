Fudbaleri Crvene zvezde su praktično obezbedili plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su u Severnoj Irskoj pobedili Larn sa 4:0, pa bi revanš na "Marakani" trebalo da predstavlja samo puku formalnost.
Zbog toga je pažnja već usmerena ka mogućim rivalima u nastavku kvalifikacija.
Zvezda će u trećem kolu igrati sa pobednikom dvomeča Vikingur-Hapoel Ber Ševa, a islandski klub je dobio prvu utakmicu sa 2:1. Ipak, mnogo važnije pitanje trenutno je žreb za plej-of, zakazan za 3. avgust, na kojem će šampion Srbije imati status povlašćenog tima.
Najveća dilema odnosi se na status grčkog šampiona AEK-a, koji sa klupe predvodi Marko Nikolić.
Ukoliko zagrebački Dinamo eliminiše švajcarski Tun, AEK bi mogao da ostane među nepovlašćenim ekipama i postane jedan od mogućih protivnika Crvene zvezde u plej-ofu.
Sa druge strane, ako Tun izbaci Dinamo, AEK će preći među nosioce zahvaljujući boljem klupskom koeficijentu i automatski neće moći da bude rival crveno-belima.
Zbog toga se u Zvezdi nadaju da bi Švajcarci mogli da naprave iznenađenje i eliminišu prvaka Hrvatske. Prvi meč ova dva tima je završen rezultatom 1:1, a revanš će se odigrati u Zagrebu.
Prema sadašnjoj projekciji potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu su AEK (Grčka), Viking (Norveška), LASK (Austrija) i pobednici još nezvaničnih duela Omonija (Kipar) – Levski (Bugarska) i Ararat (Jermenija) – Celje (Slovenija).
Sada se sa stoodstotonom sigurnošću može tvrditi jedino da su na listi mogućih protivnika Crvene zvezde LASK i Viking, počinju od plej-ofa i koeficijent ih svrstava u grupu nepovlašćenih.
Mečevi plej-ofa su na programu 18/19. i 25/26. avgusta.
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