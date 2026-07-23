Fudbaleri Crvene zvezde su praktično obezbedili plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su u Severnoj Irskoj pobedili Larn sa 4:0, pa bi revanš na "Marakani" trebalo da predstavlja samo puku formalnost.

Zbog toga je pažnja već usmerena ka mogućim rivalima u nastavku kvalifikacija.

Zvezda će u trećem kolu igrati sa pobednikom dvomeča Vikingur-Hapoel Ber Ševa, a islandski klub je dobio prvu utakmicu sa 2:1. Ipak, mnogo važnije pitanje trenutno je žreb za plej-of, zakazan za 3. avgust, na kojem će šampion Srbije imati status povlašćenog tima.