Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović nalazi se pred transferom karijere. Prvo se spominjalo da je na meti Milana, a danas britanski "Telegraf" javlja da je Čelsi već obezbedio njegov potpis.

Kako se navodi, engleski klub je favorit za dovođenje tinejdžera iz Bosne i Hercegovine i zvezde Svetskog prvenstva, čija se vrednost procenjuje na 30 miliona funti. On trenutno nastupa za Bajer Leverkuzen koji ga je letos vratio iz Red Bul Salcburga putem klauzule o povratku igrača.

Alajbegović je dospeo u centar pažnje sjajnim golom protiv Katara koji se nalazi u konkurenciji za najlepši gol Mundijala.

Ključnu ulogu bi mogao da odigra novi trener Čelsija Ćabi Alonso. Španski stručnjak je radio u Leverkuzenu ok se Alajbegović razvijao u klupskoj akademiji i dobro poznaje njegove kvalitete, iako mladi fudbaler još uvek nije zabeležio zvaničan nastup za prvi tim nemačkog kluba.

Alajbegović je jedan od brojnih talenata iz omladinske škole Bajera iz Leverkuzena koje je klub razvijao sa ciljem da ih priključi prvom timu ili ostvari profit njihovom prodajom.