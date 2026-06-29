Glavni razlog izuzetno razočaravajuće sezone za klub i naše navijače bili su poremećaji izazvani promenama koje smo bili primorani da napravimo na poziciji glavnog trenera, saopštio je fudbalski klub Čelsi, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Londonski klub se oglasio saopštenjem pošto je nekadašnji prvi trener Čelsija Enco Mareska zvanično danas preuzeo Mančester siti.

Mareska (46) je u junu 2024. preuzeo Čelsi, a početkom ove godine raskinuo je saradnju sa londonskim klubom iako je imao ugovor do juna 2029. Londonski klub je prošlu sezonu završio na 10. mestu na tabeli Premijer lige.

- Prošle jeseni klub je obavešten od strane našeg tadašnjeg glavnog trenera da postoji mogućnost da na kraju sezone nasledi Pepa Gvardiolu. Postalo nam je jasno da je njegova želja velika i da je bio potpuno posvećen da ostvari tako nešto, bez obzira što je imao dugoročan ugovor koji nije imao pravo jednostrano da raskine - navodi se u saopštenju Čelsija.

Londonski klub da je Mareska početkom godine iznenada odlučio da raskine ugovor sa Čelsijem.

- Očigledno, osećali smo se iznevereno jer su njegove misli i srce već bili usmereni ka drugom klubu i drugoj prilici, iako je tek godinu ranije stigao u Čelsi. S obzirom na njegovu odluku da ne nastavi da obavlja svoje dužnosti do kraja sezone, Čelsi nije imao drugog izbora osim da zaštiti naše igrače, navijače i grb kluba i da prihvati njegovu odluku - naveo je Čelsi.

Bi-Bi-Si navodi da je Mančester siti platio Čelsiju obeštećenje za Maresku, koje navodno iznosi oko 17 miliona funti.

- U datim okolnostima, i uz međusobno poštovanje između klubova, postignut je poverljiv sporazum sa Mančester sitijem koji uključuje isplatu obeštećenja. Takođe, postignut je poverljiv sporazum sa bivšim glavnim trenerom, prema kojem će i on platiti odštetu - saopštio je londonski klub.

Čelsi će naredne sezone sa klupe da predvodi Ćabi Alonso.

- Radujemo se novoj sezoni. U Alonsu vidimo trenera koji poseduje izuzetan fudbalski um i profesionalac je najvišeg integriteta - zaključuje se u saopštenju Čelsija.

Mareska je sa Mančester sitijem potpisao trogodišnji ugovor.