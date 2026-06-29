Imala je vatreno krštenje naša Teodora Kostović na Vimbldonu. Odmah u prvom kolu je imala tu čast da na Centralnom terenu igra protiv prve na svetu, Arine Sabalenke.

Ali, ipak je Beloruskinja bila preveliki favorit i to je pokazala na terenu slavivši sa 6:2, 6:3.

Meč je trajao 65 minuta. Kostović, koja se nalazi na 184. mestu WTA liste, izborila je plasman u glavni žreb Vimbldona kroz kvalifikacije.



Sabalenka je povela 4:0 na startu prvog seta protiv Kostović. Srpska teniserka je potom smanjila na 4:1, a najbolja teniserka sveta je uspela da dobije prvi set sa 6:2.



U drugom setu igralo se gem za gem do rezultata 2:2. Sabalenka je zatim osvojila tri uzastopna gema i povela je sa 5:2. Kostović je smanjila na 5:3, ali je najbolja teniserka sveta uspela da napravi brejk i da stigne do pobede.



Sabalenka će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv Amerikanke Mekarnti Kesler.