Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su danas nerešeno, 1:1 (0:0) sa Slovanom iz Bratislave u prijateljskoj utakmici u austrijskom Vindišgarstenu.

Čuveni Jaja Ture je trener slovačkog tima, pa smo imali priliku da vidimo dvoboj sjajnih fudbalera koji sada kao treneri predvode svoje timove.

Fudbaleri Crvene zvezde su poveli u 81. minutu pogotkom Aleksandra Kataija.

Bruno Duarte je prošao po levom boku, iznudio je grešku bivšeg kapitena Partizana Svetozara Markovića, a Aleksandar Katai je lako savladao Popovića za vođstvo.

Ipak, samo nekoliko minuta kasnije smo videli najlepši momenat na utakmici, kada je Pokorni nadmudrio Kataija i Mateusa, te volej udarcem pogodio za izjednačenje u 87. minutu.

Slovan je do remija stigao u 87. minutu, a u strelce se upisao Peter Pokorni.



"Crveno-beli" će naredni meč na pripremama u Austriji odigrati 3. jula protiv Blau-Vajs Linca.