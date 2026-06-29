Cicipas sada čeka pobednika duela Novak Đoković - Jibing Vu, gde je srpski teniser apsolutni favorit, a taj meč je na programu večeras.

Nema sumnje, biće ovo (verovatno) derbi drugog kola Vimbldona, jer su Đoković i Cicipas u prošlosti imali neke velike bitke.

Do sada su odigrali 14 međusobnih mečeva i Đoković vodi sa 12:2. Posebno je u sećanju svima i dalje finale Rolan Garosa 2020. godine, gde je Cicipas vodio sa 2:0 u setovima i bio nadomak Grend slema, ali je Đoković napravio epski preokret i došao do pobede.

Iako je Cicipas u jednom momentu vodio sa 2:1 na početku njihovog rivalstva, Novak je nakon toga napravio seriju od 11 vezanih pobeda.

Poslednji meč Đoković i Cicipas su imali na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Nakon toga je Cicipas značajno pao u formi i trenutno je 87. teniser sveta.