Crno-beli su u Sloveniji ubedljivo izgubili od CSKA 1948 rezultatom 3:0 (1:0).

Novi trener Saša Ilić nije mogao da računa na veliki broj igrača. Partizan ne samo da još uvek nije sklopio roster tima, već i nekolicina igrača nedostaje što zbog Evropskog prvenstva omladinaca (Simić, Kostić, Petrović), što zbog sitnih problema u samom kampu u Pohorju (Milošević, Aleksić, Sek).

Crno-beli su u prvom poluvremenu dobro parirali vicešampionu Bugarske. CSKA je pritiskao od starta, ali su Beograđani odolevali. Prvi put je Partizan zapretio u 23. minutu preko Vanje Dragojevića. Kapiten je šutirao glavom nakon centaršuta iz kornera, nedovoljno snažno, pa je golman Petar Marinov bez većih problema odbranio.

Zatim su crno-beli imali najbolju priliku na meču i malo je nedostajalo da novajlija Šaka Traore postigne gol. Fantastično je driblao, pokazao veliki talenat, nadmudrio lukavo čuvara, ali je Marinov ponovo intervenisao.

Kazna je usledila pet minuta kasnije, kada su Bugari poveli golom Mamadua Dijaloa.

U nastavku je Ilić promenio celu postavu i videlo se da njegovom timu nedostaje svežine. Izgledao je Partizan bledo u drugom poluvremenu, što je CSKA maksimalno iskoristio. Nakon što je pokušaj Vukotića izblokiran, Bugari su krenuli u kontru, a Rusev je pogodio za 2:0.

Konačan rezultat je postavio Atanas Iliev u 90+1. minutu.

Naredni meč crno-beli igraju 2. jula protiv slovenačkog prvoligaša Aluminij.