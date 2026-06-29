Gledali smo neverovatnu borbu u Londonu, gde je Nori pred domaćom publikom uspeo da dođe do osvajanja prvog seta tek posle tajbrejka, do kojeg je došao preko tri mini brejka.

I kada se očekivalo da će Kameron Nori preuzeti ritam igre, Ženg ga je iznenadio i napravio brejk već u prvom gemu drugog seta. Kasnije je još jednom oduzeo servis rivalu, pa je brzo izjednačio na 1:1.

Nismo videli brejk u trećem periodu, pa je odluka ponovo padala u tajbrejku, u kojem je Nori još jednom bio bolji, ovog puta ubedljivo - 7:2.

Šesti gem je bio presudan u četvrtim setu, kada je Ženg sa "nulom" oduzeo servis Noriju, te je tada već postalo jasno da ćemo gledati pet setova. Nalik onome što smo gledali u prethodnom periodu, ovog puta o pobedniku je odlučivao supertajbrejk. Ženg je bio pribraniji i slavio sa 10:4.