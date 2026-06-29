Novak Đoković je započeo nastup na ovogodišnjem Vimbldonu duelom prvog kola protiv Kineza Jibinga Vua, ali je uoči meča u Londonu mnogo više pažnje, pored sportskog uvoda, privuklo pojavljivanje svetske muzičke zvezde Bed Banija na tribinama Centralnog terena.

Portorikanski reper i jedan od najpopularnijih izvođača današnjice stigao je na Vimbldon kako bi ispratio meč srpskog asa, što je odmah izazvalo ogromnu pažnju navijača, medija i kamera, a njegov dolazak brzo je postao jedna od glavnih tema dana u Londonu.

Reakcija nije izostala ni sa zvaničnih kanala turnira, pa se Vimbldon oglasio na društvenim mrežama i poželeo mu dobrodošlicu, uz objavu koja je dodatno podigla interesovanje javnosti i brzo postala viralna.

Zanimljivo je i da je Novak Đoković prethodnih dana bio gost na koncertu Bed Banija u Londonu.