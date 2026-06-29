Italijanski teniser, Janik Siner, prošao je pravu golgotu protiv Miomira Kecmanovića u prvom kolu Vimbldona. Italijan je morao da igra pet setova protiv Srbina da bi prošao u narednu fazu londonskog grend slema.

Ostaje žal jer jer Miomir imao dva puta prednost, prvo od 1:0, pa onda i od 2:1 u setovima,ali, nije izdržao do kraja i tako je ostao bez neverovatne senzacije na ovogodišnjem Vimbldonu.

Ovo je bio peti međusobni duel srpskog i italijanskog tenisera, a peti trijumf Sinera, koji brani titulu na Vimbldonu.



Italijanski teniser će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv Portugalca Nuna Boržesa.