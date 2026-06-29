Nakon tri pobede u prvoj grupnoj fazi Svetskog prvenstva, u glavnoj su odmah na startu napravile čudo i pobedile Švedsku 24:23, te pred duel protiv Francuske već obezbedile četvrtfinale na takmičenju u Kini.

Izuzetna generacija uspela je protiv skandinavske selekcije da se vrati iz početnog minusa od čak 10:3. I pored toga što je tada mirisalo na ubedljiv poraz, Orlice se nisu predavale.

Do poluvremena su uspele da iskontrolišu rezultat i smanje na 15:10, a onda su polako u drugom delu utakmice ublažavale razliku.

Na 13-14 minuta do kraja već su bile u potpunom egalu, čak su i povele 19:18, a onda priredile novo čudo.

Rivalke su povele 23:21, da bi Srbija serijom od tri gola okončala duel. Za kraj, Sara Radović je pogodila u poslednjoj sekundi i slavlje je moglo da počne!

Otašević i Stanić su bile najefikasnije sa šest i pet golova, dok je Radović postigla četiri. Lundval je na drugoj strani dala šest.

Srbija će u poslednjem kolu glavne grupne faze igrati protiv Francuske meč za prvo mesto.

Podsetimo, prethodno su Orlice porazile Paragvaj, Angolu i Austriju. U četvrtfinalu će igrati protiv Danske ili Crne Gore.