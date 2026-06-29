Hamad Međedović je završio takmičenje na Vimbldonu već u prvom kolu. Srpski teniser je izgubio od Austrijanca Sebastijana Ofnera sa 3:2, po setovima 1:6, 6.2, 4:6, 6.3, 6:4.

Fenomenalno je Hamad otvorio meč i sa dva brejka dobio prvi set sa ubedljviih 6:1. Ipak, u drugom je usledio veliki pad. Ofner je dominirao i sa 6:2 stigao do izjednačenja.

Treći deo igre je doneo veliku borbu. Ofner je već u drugom gemu imao dve prilike za brejk, a slična situacija dogodila se i dva gema kasnije, ali je Međedović oba puta uspeo da odoli pritisku. Kazna je brzo stigla pošto je srpski igrač uspeo da oduzme servis protivniku, a do kraja seta je sačuvao prednost i došao na set od pobede.

Početak četvrtog seta je bio ujednačen, a onda je Ofner preuzeo kontrolu. Austrijanac je zatim napravio brejk za vođstvo od 4:2 i obezbedio odlučujući peti set.

Velika borba se vodila u tom delu igre. Pritiskao je Ofner, Međedović se nekako odbranio, ali je poklekao u sedmom gemu, kada je Austrijanac napravio ključni brejk. Sačuvao je Ofner prednost i tako došao do pobede.

U drugom kolu će igrati protiv Huberta Hurkača.