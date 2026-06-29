Meč je trajao samo 73 minuta. Pol je 25. teniser sveta, dok se Miler nalazi na 126. mestu ATP liste.

Pol će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Španca Martina Landalusea i Sunvu Kvona iz Južne Koreje.

Plasman u drugo kolo izborio je i Španac Rafael Hodar, koji je bio bolji od Britanca Feliksa Gila 6:3, 6:3, 7:5. Hodar će u drugom kolu igrati protiv sunarodnika Pabla Karenja-Buste kome je Kanađanin Denis Šapovalov predao meč prvog kola pri rezultatu 6:3, 7:6 (9:7).

Plasman u drugo kolo izborili su i Amerikanci Martin Dam, Džekson Bruksbi i Lerner Tijen, Mađar Marton Fučovič, Poljak Hubert Hurkač, Španac Danijel Merida Agilar, Japanac Šintaro Močizuki i Ignasio Buse iz Perua.